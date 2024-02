Claudio Carlotti, preparatore atletico dell’Isokinetic, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport riguardante la condizione fisica dei calciatori d'elite, "Si gestiscono i giocatori, non ci si allena. E si gestiscono i viaggi, il modo di vivere, lasciando molta serenità e meno pressione sui giocatori. Non è tutto. Ci vuole l’alimentazione giusta. Insomma, gli allenamenti diventano quasi la cosa meno importante. Però: un conto è il calciatore che gioca sempre, un altro quello che non gioca mai".

"Il recupero fisico è soprattutto una questione mentale. Bisogna lasciare i giocatori tranquilli, senza troppe pressioni. Gli staff lasciano la possibilità di staccare con la testa - aggiunge Carlotti - L’allenamento non è più atletico, ma di mantenimento. L'Inter? Ogni volta che gioca è una squadra brillante, significa che hanno calciatori con motori esagerati, e calciatori tranquilli. È bravo lo staff a mantenere in equilibrio il lavoro fisico della settimana e il riposo. Perché Barella corre così? In fondo si allena come gli altri, ma ha un motore predisposto a queste cose e mentalmente sa gestirsi. Quello che conta è la serenità del gruppo".