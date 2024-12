Carlos Augusto, protagonista assoluto della partita grazie anche al gol del vantaggio nerazzurro ad inizio ripresa, si aggiudica il premio Panini Player of The Match di Inter-Como (con tanto di inchino di Yann Bisseck al momento della consegna). Arrivato in postazione Sky Sport per la rituale intervista, il brasiliano commenta quanto avvenuto questa sera a San Siro:

Due gol consecutivi, qual è l’importanza?

“Sono felice, ma è più importante la vittoria dell’Inter. Sapevamo che era una partita dura, ma abbiamo fatto i tre punti”.

Cosa farà la differenza con tante squadre lì al vertice?

““Sapevamo che l’anno scorso è stato un campionato diverso ma dobbiamo dimenticarcelo. Quest’anno ci sono tante squadre forti ma ho tanta fiducia nei miei compagni che sono i migliori del mondo, vediamo che succederà alla fine”.