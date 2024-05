L'esterno nerazzurro Carlos Augusto parla così ai microfoni di Inter TV dopo la partita pareggiata oggi sul campo dell'Hellas Verona per 2-2, con i nerazzurri che hanno chiuso così il campionato in cui si sono laureati campioni già da diverse giornate: "La cosa più importante è la stagione collettiva, chiaramente volevo fare più partite, più gol e più assist, ma alla fine abbiamo vinto lo scudetto ed è la cosa più importante. Quando sono arrivato qui ho trovato un grande gruppo e un grande staff, siamo riusciti a vincere e abbiamo fatto bene".

Il rapporto con Frattesi?

"Abbiamo giocato insieme a Monza, ma io non parlavo ancora l'italiano. Abbiamo la stessa età, siamo diventati veri amici così come con Asllani e Bisseck, siamo un gruppo fantastico".

Ti aspettavi tutte queste emozioni?

"Siamo l'Inter, in ogni campionato che iniziamo dobbiamo vincere. Abbiamo un gruppo forte, siamo pronti per la prossima stagione. Una parola per descrivere la stagione? Emozionante".