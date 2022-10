Carlo Conti, storico volto della televisione italiana, intervistato da La Nazione presenta la sfida di domani sera tra la sua Fiorentina e l'Inter: "Bisogna essere obiettivi, l’Inter è forte, noi stiamo facendo così e così, ma in casa con le grandi abbiamo fatto prestazioni tutto sommato buone. Quindi sarà dura, ma proviamoci dai, a sgambettare l’Inter. Può bastare l’1-0 anche perché questa Fiorentina proprio non fa gol, lo so bene. Comunque mi sbilancio: segna Cabral. Un messaggio per Amadeus? A lui e basta? Magari. Sul lavoro io sono circondato da interisti. C’è Ama, ma poi ho Bonolis, Fiorello. Nelle interviste, come questa, siamo tutti un po’ formali, poi dovreste sentirci quando uno perde".