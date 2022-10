Durante 'Deejay Football Club', in onda su Radio Deejay, il giornalista Fabio Caressa s'è espresso sull'Inter, soprattutto in ottica formazione: "Sono convinto che se decidesse liberamente, Inzaghi farebbe giocare Gagliardini. Non può perché lo stadio alla prima palla che tocca lo fischia. Non lo avrebbe voluto provare dall'inizio in una partita con la Roma".