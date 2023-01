Attraverso il proprio canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa ha parlato così di Romelu Lukaku, grande delusione di quest’anno in nerazzurro: “Il Lukaku che abbiamo visto nell’Inter di Conte era sicuramente un giocatore diverso dal Lukaku di prima e da quello di dopo, era un giocatore per cui esclamavi ‘Che bomber’. Quello in Inghilterra era un onesto lavoratore che non la metteva sempre dentro, adesso è un giocatore con le polveri bagnate, che non segna e che non sta bene.