Come ogni sabato mattina, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa si sbilancia su Juventus-Inter: "La mia community di Instagram ha votato 1 al sondaggio, è così per me. Vinceranno i bianconeri". Giocatori chiave? "Secondo me potrebbero essere decisivi Dybala, Perisic e Brozovic".

Cosa manca a quest'Inter per tornare ad essere la vera Inter? "Inzaghi sta pagando ancora errori di mentalità, che poi sono quelli di Liverpool: in vantaggio, non fa entrare i giocatori che possono portare il match ai supplementari ma fa cambi difensivi pensando al match successivo. Ma quello è un errore di mentalità, così come è stato un errore di mentalità pensare e dire che una gara persa 2-0 in casa con il Liverpool è stata una buona partita. Lì è stato commesso l'errore più grande".