"Nelle grandi squadre, è più importante la gestione del gruppo che la tattica" dice Fabio Caressa nel suo intervento sul suo canale Youtube durante l'analisi del derby d'Italia andato in scena ieri sera a San Siro, durante il quale secondo il giornalista di Sky Sport la squadra di Massimiliano Allegri "ha giocato bene contro l'Inter", colpevole del "solito contraccolpo dopo partite stressanti come quelle di Champions League. Lukaku non lo vedo bene fisicamente - ha proseguito -, è appesantito e non riesce a dare il massimo. Nei flop di giornata metto Lautaro, nelle ultime due partite, sia a Porto che con la Juventus, non l'ho visto con la solita leadership che scuote la squadra. Non sono uno di quelli che attaccano Inzaghi anche se non mi piace la sua comunicazione però i risultati parlano per lui, in maniera importante.