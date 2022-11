Anche Fabio Caressa oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra parlando del Mondiale alle porte e anche di Inter. "La prima eliminazione dal Mondiale è stata di sistema, questa è stata culmine di una serie di circostanze - ha detto il giornalista -. La sera dell'eliminazione Mancini voleva andare via, gli è stato detto di prendere del tempo per pensarci e poi è subentrata in lui la voglia di rivalsa. La cosa che mi dispiace più di tutti è che uno di 13 anni non ha mai visto un Mondiale con l'Italia".

La tifoseria interista non è soddisfatta di Inzaghi.

"È un ottimo allenatore, ha portato comunque dei risultati. È anche vero che l'allenatore deve capire dov'è e la comunicazione di Simone forse in alcuni momenti non è stata vincente. Secondo me l'esempio dell'errore di comunicazione è il post della partita di Liverpool dello scorso anno: non puoi andare a dire che comunque hai vinto a Liverpool, non va bene perché all'Inter va bene se vinci. La squadra non gioca male, se tu hai puntato tutto su Lukaku e poi non c'è".

Cosa pensi dell'Inter?

"L'Inter ha dei problemi difensivi, non può prendere quei gol se vuole vincere. Forse è un problema di singoli: Skriniar magari si è un po' ripreso, ma la squadra non riesce a difendersi in maniera compatta. A tutti noi piace il gioco spettacolare ma le squadre che vincono storicamente sono quelle che incassano meno gol".