Fabio Caressa, intervenuto su Radio Deejay, ha parlato di Inter e Milan, partendo proprio dai rossoneri: "Del Milan ho sempre il dubbio se questi giocatori riusciranno a esprimere la loro forza. Io penso che l’Inter quest’anno ci crede tanto e questo non è un dettaglio, è come se non avesse mai smesso dalla scorsa stagione. Ha la possibilità di andare avanti in Champions".