C'è anche il nome di Francesco Acerbi nella formazione ideale della 12esima giornata di Serie A stilata da Fabio Caressa. Questa la sua motivazione: "Non dico che sia insostitubile all'Inter ma quasi, tanto è vero che quando c'è lui la difesa gioca meglio. È forte sull'uomo, ha annullato nel secondo tempo della partita col Napoli Romelu Lukaku, che forse per problemi di condizione fisica nei secondi tempi tende ad annullarsi da solo. Acerbi è l'uomo che condiziona la tranquillità della difesa dell'Inter, perché può accettare gli uno-contro-uno e le rotazioni che portano i centrocampisti ad arretrare e i tre difensori a portarsi in avanti. La presenza di Acerbi permette ad Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard di sganciarsi con più serenità rispetto a quanto possono fare con Stefan de Vrij che ha caratteristiche diverse pur essendo bravissimo".

Caressa poi aggiunge un consiglio: "L'Inter dovrà pensare a trovare un'alternativa, visto che Acerbi è un po' di là con gli anni. Yann Bisseck cresce ma serve un'alternativa che dia le stesse certezze".