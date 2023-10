A margine della serata in cui ha ricevuto il riconoscimento da parte della National Italian American Foundation (Niaf), in quel di Washington, Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato a Class CNBC dell'importanza vitale per il club di avere un stadio di proprietà: "Lo stadio è una cosa importante per il Milan, voglio dare ai tifosi la prossima versione della Scala del Calcio europeo dopo San Siro. Se lo faremo con successo, avrà un grande impatto sull’Italia. San Donato sarà il luogo in cui lo faremo", le sue parole.