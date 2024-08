Valentin Carboni e Rodrigo De Paul sono stati protagonisti su Instagram di uno scambio di messaggi sotto il posto che l'attaccante di proprietà dell'Inter ha pubblicato per salutare i suoi nuovi tifosi dell'Olympique Marsiglia.

Carboni ha scelto il 7, al che De Paul si è "complimentato" per la scelta ("Che numero!") visto che è lo stesso storicamente portato sulle spalle dal centrocampista in nazionale argentina. "E' tutto tuo", ha risposto il classe 2005 aggiungendo un cuore come emoji.