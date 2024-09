Federica Cappelletti, presidente della Divisione di Calcio Femminile FIGC, analizza a Radio Anch'io Lo Sport il momento vissuto dal calcio femminile italiano.

"Siamo pronti per un ulteriore passaggio in avanti. Il professionismo è stata una svolta epocale, una conquista di civiltà. Un passaggio dovuto che sicuramente ha aperto le porte a quel che sta succedendo adesso. Le società sono pronte, le ragazze sono pronte. Tecnicamente c'è stata una crescita significativa. Adesso guardare il calcio femminile è divertente, piace. Si porta dietro ancora tanti valori veri, sani, tanta autenticità che forse in altri ambienti si sta perdendo. Le società di Serie A, sette su dieci, hanno alle spalle il maschile per cui collaborano. Si potrebbe fare di più".