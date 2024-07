Stefano Capozucca, ex direttore sportivo di Genoa e Cagliari, parla ai microfoni di Cityrumors.it elogiando la Juventus per il mercato condotto sin qui: "È la squadra che più mi sta impressionando per i movimenti che sta facendo rispetto all’allenatore, che resta un bel colpo. Nonostante abbia perso Adrien Rabiot, ma ha preso due giocatori per me fortissimi come Douglas Luiz e Khephren Thuram, di cui si parla benissimo da almeno due anni, è il classico giocatore che tutti volevano prendere ma per le cifre chieste nessuno osava, poi so che sta prendendo Teun Koopmeiners e se lo fa, alza l’asticella".

Sul resto delle squadre, Capozucca non ha grandi dubbi: “L'Inter resta la squadra più forte e resta tale, con un gradino superiore a tutte, poi la Juve sta cercando di fare qualcosa, ma è un progetto che va verificato, anche se per me sta prendendo giocatori forti. Il Milan ancora non ho capito anche se Alvaro Morata resta un centravanti affidabile, ma ancora non l’ho ben centrato…“.