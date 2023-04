"Inter perfetta, organizzata. Vado negli spogliatoi e dico complimenti. Però mi fate incazzare: perché non fate sempre così?". E' il primo commento di Capello negli studi di Sky Sport dopo il successo conseguito dall'Inter in casa del Benfica. "Brozovic perché quando entri sei arrabbiato e fai cose non da Brozovic? Lukaku, perché non giochi da Lukaku? Gosens che entra dentro e ferma tutto a sinistra. Bravi, ma quanti punti regalati...", dice ancora l'ex ct di Inghilterra e Russia.