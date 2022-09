C'è poco da distinguere tra le crisi di Inter e Juventus. Questo è il parere espresso da Fabio Capello a margine del Festival dello Sport di Trento: "Le crisi sono gravi sempre. Devono trovare entrambe una soluzione". Per i nerazzurri sabato ci sarà la sfida contro la Roma: "Sarà una partita molto importante per entrambe le squadre, sarà la gara giusta per mostrare il vero valore delle due squadre".