Dura analisi dell’allenatore Fabio Capello nel postpartita di Svizzera-Italia su Sky Sport: “Voi siete convinti che questa Nazionale ha delle qualità? Questa squadra appena abbassa un po' il ritmo e ne trova una che ha un ritmo normale va in grande difficoltà - ha assicurato l’ex tecnico di Juventus, Roma e Milan -. Il gioco lo ha cambiato mille volte. Spalletti ha cambiato gioco mille volte. Oggi c'era Fagioli davanti a quattro difensori che stava lì a fare il pesce in barile. Ma la cosa più grave è che ogni volta che venivamo avanti eravamo scoperti sulla parte opposta e nessuno se ne accorgeva. Sono stati fatti troppi errori tattici. Ho visto una nazionale sparpagliata. Non è possibile che nel secondo tempo stavamo ancora cercando di entrare centralmente contro una squadra che si difendeva in cinque e senza però riuscire ad aprire il gioco. Vuol dire che i giocatori non lo vedono e non sono capaci, e per questo passano la palla a 7-8 metri. Ho visto tanta confusione".

E ancora: “Tatticamente le abbiamo provate tutte, ma non abbiamo visto niente se non una squadra sparpagliata per il campo. Ho avuto l'impressione che non ci fosse ordine. Penso che Spalletti abbia sopravvalutato la rosa. Lui aveva delle idee e voleva vedere un certo tipo di gioco, ma la qualità dei giocatori è questa. Il loro dinamismo è questo. Se andiamo avanti nelle coppe europee è perché siamo aiutati da giocatori stranieri".