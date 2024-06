Fabio Capello non ha dubbi: "Conte è l’uomo giusto per il Napoli". Così l'ex allenatore di Juve, Milan e Roma in un suo pezzo scritto per la Gazzetta dello Sport.

"Se c’era bisogno di una scossa, Antonio Conte è l’uomo giusto - sottolinea Capello -. Nella stagione che è appena terminata, i giocatori del Napoli si sono adagiati, pensavano di poter dimostrare di vincere senza lottare. La domanda a cui è difficile rispondere è se il tecnico salentino riuscirà a convivere con una personalità altrettanto forte come quella del presidente Aurelio De Laurentiis. In città è esploso l’entusiasmo come quel 5 luglio 1984, quando arrivò Maradona. Ma attenzione, Diego era in campo, lui sarà in panchina, non è la stessa cosa. Conte dovrà far sì che la squadra metta in atto quello che lui ha in testa, Maradona col pallone tra i piedi faceva di testa sua. Inventava… Il carisma di Antonio comunque non si discute. Per finire, importante sarà la figura di Oriali, che Conte ha voluto fortemente. Per intervenire con testa e moderazione su momenti di poco equilibrio e lucidità da parte dello stesso allenatore oppure del presidente. Una squadra vincente si ricostruisce anche così".