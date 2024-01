Zvonimir Boban, ex centrocampista del Milan e negli ultimi anni Chief of Football dell'Uefa, ha rassegnato le proprie dimissioni dopo uno scontro con il presidente Aleksander Ceferin.

"Nel prossimo Congresso, Ceferin proporrà di modificare lo statuto UEFA per potersi candidare nuovamente dopo che questo sarebbe dovuto essere il suo ultimo mandato - si legge in una lettera al New York Times - Ho manifestato il mio totale dissenso, ma mi ha risposto che per lui non c’è nessun problema legale né tantomeno etico morale e che avrebbe perseguito la propria aspirazione. Nel 2017 era stato proprio lui a proporre un pacchetto di riforme che negavano tale possibilità: regole che dovevano proteggere la Uefa e il calcio europeo dalla ‘bad governance’ che è stata per anni il modus operandi del vecchio sistema. Questo distacco da quei valori, cancellando le riforme più importanti e sorprendenti è incomprensibile. So bene che bisogna accettare la logica del compromesso, ma davanti a questo fatto, se lo accettassi, andrei contro i principi e i valori in cui credo fermamente. So di non essere l’unico a pensarla così".