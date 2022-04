Campione d'Italia in carica e in piena lotta per vincere la storica seconda stella, l'Inter ha bisogno solo di alcuni ritocchi nella prossima sessione di mercato per essere ancor più completa. A pensarlo è l'agente Alessandro Canovi: "È una squadra vincente, non servono tante cose - le sue parole a Tuttomercatoweb.com -. Bisognerà capire se la proprietà investirà o meno; se parte Lautaro, andrà sostituito con uno di pari valore. Dybala? Ha il tallone d’Achille degli infortuni, un aspetto da non sottovalutare. Per rinforzare questa squadra servono grandi sforzi".