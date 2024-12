Intervistato da Tutto Mercato Web, Dario Canovi si esprime in termini molto positivi rielativamente alla stagione dei tre fratelli Esposito: "Stanno facendo molto bene. Anche Sebastiano all’Empoli. Salvatore e Pio stanno facendo molto bene in B: faranno ancora cose importanti. Mi aspetto poi che gente come Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti possa avere un mercato importante”.