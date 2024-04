Fabio Cannavaro, intervistato dal quotidiano Il Mattino, ha rimproverato il Napoli per la gestione del dossier Piotr Zielinski, che a giugno lascerà a zero il club partenopeo per accasarsi all'Inter: "Non sopporto come lo hanno trovato: lui che già, poverino, sembra uno che non c'entri nulla. Uno che per otto anni ha dato l'anima, perché non deve andar via tra gli osanna? Ci manca poco che debba scappare da Napoli di notte, quasi di nascosto".