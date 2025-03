Dopo aver annunciato il suo addio al calcio giocato, Antonio Candreva, ex calciatore dell'Inter, è intervenuto quest'oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal', parlando del pareggio del Napoli a Venezia: "Antonio Conte ha avuto un grande impatto su questo campionato e lo ha dimostrato dalla prima giornata. Il pareggio di Venezia è stato ottenuto su un campo difficile, il Napoli fino a questo momento sta disputando un torneo eccezionale. Giocare alle 12.30 non è un problema, a giro le fanno un po' tutti, le squadre sono pronte per affrontare questo orario e si preparano per farlo. La preparazione è un po' diversa, però non si possono trovare alibi".

Sulla corsa allo Scudetto, Candreva aggiunge: "Stiamo vedendo un campionato bellissimo, grandioso, emozionante. L'Inter ad aprile deve affrontare tante partite difficili ed ha un calendario fitto, i viaggi e le trasferte, si ritorna tardi la sera e potrebbero essere una difficoltà in più per i nerazzurri".