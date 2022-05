L'ipotesi di Paulo Dybala alla Roma stuzzica e non poco Vincent Candela, che ha parlato dell'argentino in termini entusiastici ai colleghi di Sky Sport: "E' un patrimonio importante del calcio, è un giocatore fantastico quando sente la fiducia - spiega il francese -. Magari vederlo coppia con Abraham, ci penseranno la Roma e Mourinho a convincerlo, sarebbe bello vederlo in giallorosso. Servono 2-3 campioni per lottare per il vertice".