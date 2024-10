Nuova partnership annunciata oggi dall'Inter. Il club nerazzurro ha infatti emesso un comunicato nel quale conferma il rapporto con Canali.

"Prosegue la partnership tra Canali e FC Internazionale Milano - si legge - con una nuova collezione esclusiva per la stagione Autunno Inverno 2024/25. I capi, pensati per i giocatori della Prima Squadra dell’Inter, incarnano l’equilibrio perfetto tra funzionalità e stile, con un design contemporaneo. Canali e FC Internazionale Milano incarnano l'eccellenza del Made in Italy, un legame che trascende le mode e si proietta nel futuro con una visione condivisa di stile, qualità e avanguardia, dentro e fuori dal campo. La collezione sarà disponibile a partire da novembre sul sito canali.com e nei principali flagship store Canali".