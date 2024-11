Nella notte italiana di mercoledì, la Nazionale canadese ospiterà quella del Suriname per il ritorno dei quarti di finale della Concacaf Nations League. Si parte dall'1-0 della sfida d'andata per la squadra di Jesse Marsch, che avrà l'ulteriore vantaggio di giocarsi il passaggio del turno in casa, al

BMO Field di Toronto. Lo stadio nel quale potrà fare il ritorno in campo davanti al proprio pubblico Tajon Buchanan, reduce dal cammeo di sabato scorso: "Sono entusiasta di essere tornato in squadra e di poter giocare in casa. Abbiamo bisogno del vostro sostegno", il messaggio mandato ai tifosi dal laterale dell'Inter dal profilo X ufficiale della Nazionale canadese.

