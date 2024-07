Ismael Kone, autore del rigore decisivo col quale il Canada ha superato il Venezuela nei quarti di finale della Copa America, ha parlato ai microfoni di TSN dopo la partita. Il pensiero del nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia va anche al suo compagno di Nazionale Tajon Buchanan: "Penso che siamo scesi in campo pensando a lui, per noi è come un fratello. Abbiamo capito che aveva subito un infortunio serio, quindi sapevamo che dovevamo andare avanti per lui. Siamo stati capaci di vincere questa partita e di potergliela dedicare, è una grande emozione".