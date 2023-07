Da oggi, alle 14, si aprirà la fase quattro della campagna abbonamenti dell'Inter 2023-24 dedicata ai tifosi che si sono messi in 'lista d'attesa', coloro i quali non sono riusciti a mettere le mani su un abbonamento 12 mesi fa e ora hanno la chance di riscatto godendo di una piccola prelazione rispetto alla vendita libera vera e propria. Questa finestra sarà disponibile per due giorni. "Se per caso i posti lasciati liberi dagli abbonati della scorsa stagione non saranno tutti occupati tra oggi e domani, lunedì si andrà a caccia del tutto esaurito con la vendita libera, comunque riservata ai titolari di tessera Siamo Noi, indispensabile per abbonarsi.

Anche se i numeri ufficiali non sono ancora stati resi disponibili dall'Inter, in questo momento le adesioni stanno comprensibilmente ricalcando il successo di dodici mesi fa, quando fu poi raggiunto il sold out intorno ai 40mila posti", si legge su Gazzetta.it.