Come prepareranno l'ultima giornata Pioli e Inzaghi? Prova a fare il punto Giancarlo Camolese, ex tecnico del Torino, ai microfoni di TMW Radio: “Intanto sono due squadre che hanno fatto molto bene, poi gli episodi fanno la differenza. Chi arriverà secondo sarà comunque da applaudire. Credo che in questo momento le squadre siano da lasciare andare: tutto quello che bisognava dire è stato detto, hanno lavorato insieme per nove mesi. I momenti della semina sono alle spalle, adesso è il momento della raccolta”.