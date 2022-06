"Oggi i giocatori più forti ambiscono tutti a disputare la Champions League: è legittimo e credo sia controproducente tentare di trattenerli contro la loro volontà. Bremer, poi, è un difensore: è più semplice rintracciare un'alternativa all'altezza in quella zona del campo". Così Giancarlo Camolese commenta a Tuttosport il possibile addio del brasiliano. "Ne faccio un discorso tecnico e non di mercato. In settimana su un difensore si può lavorare a livello tattico per renderlo più affidabile, mentre un attaccante alcune caratteristiche deve averle innate".