Il Camerun "ha fatto un buon Mondiale e qualche passo avanti. E soprattutto adesso, con Samuel Eto’o presidente della Federazione, può colmare le lacune e migliorare ancora". Parola di Thomas N'Kono , ex leggendario portiere camerunese intervistato da La Repubblica anche per commentare il 'caso Onana ' scoppiato durante i Mondiali.

Eto’o ha avuto un duro contrasto con Onana: il portiere dell’Inter è stato mandato a casa.

"Non so che cosa sia successo o meglio penso che certe cose debbano restare in famiglia. Onana deve trovare l’umiltà".

Significa che non è stato umile col ct Song?

"Ci sono valori, nella vita, più importanti di tutto il resto. L’amicizia, ad esempio".