Andrea Cambiaso è seguitissimo da Juventus e Inter, ma non solo. Anche la Salernitana è alla finestra per il prestito del giocatore, dopo un'eventuale acquisizione di Inter o Atalanta. L'intenzione del Genoa è quella di cederlo a titolo definitivo, e si sta scatenando una vera e propria asta per un prezzo di cessione che si aggirerà tra i 10 e i 12 milioni di euro. C'è anche l'interesse del Sassuolo. Lo riporta SalernitanaNews.