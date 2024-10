Primo gol della partita e primo gol in assoluto con la maglia della Nazionale per Andrea Cambiaso che a fine partita a Rai Sport è stato interpellato anche sul lavoro fatto dagli esterni, tra cui l'interista Federico Dimarco: "Peccato, peccato davvero per il risultato perché abbiamo fatto i primi quaranta minuti davvero alla grande. Peccato perché undici contro undici non so come sarebbe finita. Abbiamo fatto tante cose belle, guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Sono molto contento per il gol, lì per lì non ci credevo nemmeno perché mi son subito girato perché pensavo fuorigioco".

Il lavoro degli esterni è stato notevolissimo fino all'espulsione.

"Sì, anche in dieci abbiamo fatto una grande partita di sacrificio. Peccato per il punto, forse meritavamo qualcosa in più per l'atteggiamento ma pazienza, andiamo avanti".