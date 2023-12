Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha detto la sua sugli episodi da moviola di Napoli-Inter. Di seguito la sua analisi:

"Massa quest'anno si gioca la leadership di miglior arbitro italiano con Orsato. Ieri in Napoli-Inter Lautaro ha sicuramente fatto fallo su Lobotka. La decisione di non fermare il gioco probabilmente è stata presa per avere una sorta di metro uguale. Il Napoli ieri nel primo tempo ha commesso zero falli, questa lotta a fischiare il meno possibile non l'approvo. Questo metro non ha funzionato. Se il Var avesse voluto intervenire avrebbe potuto. Per me è fallo su Lobotka ed andava fermato il gioco. Il protocollo Var è stato inventato perché si voleva creare l'uniformità dell'intervento. La palla la prende Lautaro e questo depotenzia l'intervento falloso su Lobotka e credo che sia questo il motivo per cui non ha interrotto il gioco".

Sul reclamato penalty su Osimhen:

"Il secondo episodio merita lo stesso focus sul contatto in area di rigore tra Acerbi ed Osimhen. Il contato c'è. La palla la prende Osimhen, Acerbi lo tocca con l'anca e per questo il nigeriano fa un volo, non per il tocco sul tendine. Questo è un contatto che va giudicato dal campo. Meluso ha dimostrato di essere un direttore sportivo esperto, pacato ed efficace. L'idea del Napoli è passata in maniera mirata, la maniera giusta per fare le proprie valutazioni e rimostranze".