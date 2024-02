Gianpaolo Calvarese analizza positivamente la prova di Colombo in Inter-Atalanta, alla dodicesima stagionale e al terzo big match dopo Napoli-Lazio e Roma-Napoli. Già internazionale dopo due stagioni di A, porta a casa un match "complicato".

"Chiude con venticinque falli fischiati. Corrette tutte e sette le ammonizioni - dice Calvarese - Giusto annullare il gol di De Ketelaere per un fallo di mano punibile di Miranchuk nell'App. Il braccio del russo va incontro al pallone ed è all'altezza delle spalle: fa bene il Var Di Paolo a chiamare l'On Field Review. Anche sul rigore per l'Inter è corretto l'intervento del Var: Hateboer intercetta il pallone col braccio in opposizione al cross di Dumfries. Sbaglia l'assistente ad alzare la bandierina. Bravo dunque Colombo ad aspettare, come da prassi, la fine dell'azione. Ma a sporcare la sua prestazione c'è il fatto di non aver letto dal campo i due episodi più significativi della partita".