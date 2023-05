Hakan Calhanoglu arriva anche ai microfoni di Sport Mediaset per esprimere la sua gioia per la conquista di questa Coppa Italia: "I messaggi di congratulazioni? Spero di riceverli anche dopo Istanbul... La Fiorentina ha giocato molto bene, è stata una partita complicata ma alla fine abbiamo vinto e siamo contenti. La soddisfazione è l'aver vinto questo trofeo, noi vogliamo puntare sempre a vincere tutto quello che c'è; oggi ci siamo riusciti, ma sabato dobbiamo pensare ad un match difficile contro l'Atalanta per il nostro cammino Champions. La finale di Champions a casa mia? Aspetto quella giornata, il nostro Presidente della Federcalcio mi ha già chiamato due volte: tutti sono con me, spero di poter scrivere una storia incredibile da calciatore turco, anche se so che ci sarà da soffrire in un match tosto. Ma ci crediamo, ci credevamo dopo il Barcellona; ho un sogno da inseguire, ora siamo in finale e vediamo che succederà".

Dove ti metti tra Modric e De Bruyne?

"Non so, sono migliorato in questo ruolo. Mi piace crescere e migliorare grazie al nostro staff che mi aiuta in questo modo. Sono giocatori forti ma il nostro pacchetto di centrocampo, compreso Asllani che sta arrivando, è forte e completo. Daremo tutto l'uno per l'altro. Poi loro sono grandi giocatori, ma noi siamo al loro livello e lo abbiamo dimostrato. Adesso combatteremo contro di loro, vedremo chi sarà meglio".