C'è anche Hakan Calhanoglu tra i giocatori chiamati ad analizzare la prima amichevole dell'Inter a Malta, vinta con un netto 6-1 contro il Gzira United. "Noi vogliamo ripartire bene in campionato, questo è stato un bel test per noi - sottolinea il turco a Sport Mediaset -. Poi ci sono altre partite come quella contro il Salisburgo che ci servono, è una squadra migliore di quest'ultima che abbiamo affrontato. Però ci stiamo preparando bene".

Cosa vuole Calhanoglu dal 2023?

"C’è ancora tempo per gennaio e per la partita contro il Milan, poi ci penseremo. Ma cosa voglio e sicuramente vincere".