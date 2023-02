Sceso in campo nel riscaldamento con la maglia 'Pray for Turkiye', Hakan Calhanoglu ha parlato del sisma che ha devastato la sua Turchia e la Siria e dei suoi sentimenti anche ai microfoni di Sky Sport: "Ringrazio tutti, compagni, dirigenti e società, che mi sono vicini. Stiamo lottando in tutte le condizioni possibili, credo che questo terremoto sia stato molto forte e le immagini fanno male. Però la vita continua e noi siamo con loro. Spero che ne escano più velocemente possibile e tornino alla loro vita".