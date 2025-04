Hakan Calhanoglu, centrocampista nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari di questa sera contro il Bayern che ha permesso all'Inter di raggiungere la semifinale: "Serata bellissima, sicuramente con tanta sofferenza. Eravamo già preparati a soffrire, sapevamo che il Bayern ci avrebbe messo in difficoltà. Dopo lo svantaggio abbiamo reagito. Dopo il 2-1 ci siamo difesi, ma ci abbiamo creduto e siamo contenti".

Questa l'Inter dove può arrivare?

"In campo controlliamo i tempi di gioco. Giochiamo 90' ogni tre giorni e non è facile. I nostri tifosi ci hanno aiutato tantissimo, dobbiamo crederci sempre perché abbiamo qualità per far male alle avversarie".

E' stata una scelta lasciare il pallino al Bayern?

"Abbiamo provato ad alzarci su Kimmich per non farlo giocare. Ma Muller stava sempre dietro di me e dovevo aiutare Acerbi. Muller fa sempre movimenti pericolosi, dovevamo fare attenzione a quella situazione".