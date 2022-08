Il centrocampista turco dell'Inter Hakan Calhanoglu si presenta anche ai microfoni di Sky Sport per la sua presentazione del match di questa sera contro lo Spezia: "Come ripartiamo? Siamo ancora carichi, ripartiamo da dove abbiamo lasciato due mesi fa. Sarà un'emozione giocare qui coi nostri tifosi. Oggi sarà una partita molto importante per noi. L'arrivo di Romelu Lukaku porta quattro attaccanti forti, tutti sono uguali. Lukaku dà una mano ma come squadra siamo forti. Le giocate sono sempre le stesse, sicuramente la qualità di gente come Romelu è diversa e va sfruttata".