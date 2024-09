Dopo Nicolò Barella, tocca ad Hakan Calhanoglu parlare ai microfoni di Prime Video dopo il bel pareggio in casa del Manchester City.

Quanto si sei divertito stasera?

“Credo che tutti fossero contenti, ci siamo divertiti a giocare contro una squadra fortissima. Potevamo anche vincere ma col giusto coraggio e sacrificio abbiamo fatto vedere che possiamo giocare contro grandi squadre. Possiamo essere contenti del tutto”.

Seconda volta che mettete il City in difficoltà?

“Vogliamo continuare così, dimostrare che l’Inter c’è. Giocare in casa di queste squadre non è facile ma abbiamo fatto bene, ci siamo divertiti. Penso che entrambe le squadre saranno contente del punto, volevamo i tre punti ma possiamo essere felici lo stesso”.

C’è un pensiero al derby?

“Ora no, mi rilasso perché devo ritrovare energia. Da domani ci penseremo”.