Hakan Calhanoglu, premiato come miglior giocatore di Inter-Porto, arriva a commentare l'esito di questo ottavo di andata ai microfoni di Prime Video: "Abbiamo creato tante occasioni sbagliandone tante. In Champions si gioca ad alto livello, noi abbiamo meritato di vincere. Sono contento del gol di Romelu Lukaku, ne ha bisogno per la fiducia. Poi qui si gioca sempre ad alto livello, come ho detto".