"L'ultima botta che ho preso a Napoli mi ha fatto malissimo, ho sofferto in campo ma non riuscivo a camminare". È il primo commento che Hakan Calhanoglu rilascia a DAZN a pochi minuti da Inter-Monza: "Ho fatto il massimo, ora il sangue si è tolto. Ho avuto infortuni mai avuti in carriera, ma giocando sempre mi è successo quest'anno. Sono contento di essere tornato, voglio aiutare la squadra come l'anno scorso. Da oggi tornerò ad essere al massimo".

È la stagione in cui serve trovare le soluzioni? Serve più sacrificio?

"Ci dobbiamo sacrificare quest'anno come l'anno scorso, dobbiamo soffrire un po'. È una cosa buona vedere il campionato così competitivo, anche le altre sono forti e nessuno ti regala lo scudetto. Anche se ci sono gli infortuni dobbiamo soffrire e lottare per essere sempre in campo".

Se stavi bene potevi fare tu il quinto...

"Se il mister me lo chiede... (ride, ndr)".