Sarà il noto telecronista Pierluigi Pardo a condurre la cerimonia del sorteggio del calendario della Serie A 2022/23, che si terrà il prossimo venerdì 24 giugno alle ore 12.00. All’evento, spiega la Lega Serie A in una nota, parteciperanno il Presidente Lorenzo Casini e l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo. Non parteciperanno invece i club di Serie A come accaduto invece negli anni scorsi, quando i dirigenti erano presenti nello studio televisivo dove avveniva il sorteggio.