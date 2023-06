'Extreme Calendar Congestion: The Adverse Effects on Player Health & Wellbeing''. Si chiama così il rapporto realizzato da FIFPRO, l'Associazione internazionale dei calciatori professionisti, in collaborazione con Football Benchmark, per valutare l'impatto che ha avuto sui giocatori una delle stagioni più impegnative di sempre, a causa della Coppa del Mondo 2022 di metà stagione in Qatar. Il rapporto analizza anche il costo degli infortuni per club, emittenti e tifosi in relazione all'elevato numero di giocatori che hanno perso partite per infortunio nei top 5 campionati europei nel 2022-23.

C'è una quantità senza precedenti di competizioni nazionali e internazionali, tornei per squadre nazionali ampliati e viaggi per i calciatori - si spiega -. Vinicius Junior, per esempio, all'età di 22 anni, ha già giocato 18.876 minuti di calcio tra club e nazionali, più del doppio dell'ex fantasista Ronaldinho alla stessa età. Lo spagnolo Pedri, a vent'anni, aveva giocato più di 12.000 minuti, il 25% in più rispetto a Xavi alla stessa età; il francese Kylian Mbappé a 24 anni ha giocato 26.952 minuti, il 48% in più di Thierry Henry alla stessa età. Jude Bellingham avrà giocato più del 30 percento in più di minuti di calcio competitivo entro il suo 20° compleanno alla fine di questo mese rispetto a Wayne Rooney, alla stessa età.

Inoltre, il rapporto mostra che per la stagione 2024/25, a causa dell'espansione della UEFA Champions League e della Coppa del mondo per club FIFA, potrebbe potenzialmente esserci una stagione di 89 partite per i giocatori dei club di maggior successo, il che significa che potrebbero affrontare all'11% in più di giochi.

"Le prove dimostrano che la cannibalizzazione del calendario delle partite sta mettendo più stress mentale e fisico sui giocatori d'élite di oggi rispetto alla generazione precedente - ha dichiarato il segretario generale della FIFPRO Jonas Baer-Hoffmann -. Anche se alcuni devono ridurre i loro impegni o lasciare il gioco in anticipo, non c'è segno di una soluzione per proteggerli. Il calendario delle partite dal 2024/25 metterà più sotto pressione la loro salute e la loro carriera. Insieme, tutti noi abbiamo un dovere di diligenza nei confronti di questi attori e l'industria deve accelerare l'attuazione di azioni che si prendono cura della loro salute e del loro benessere".

La FIFPRO continua a cercare l'adozione di misure di salvaguardia tra cui pause obbligatorie durante e fuori stagione, pause regolari al di fuori dell'ambiente del club, un limite alle partite consecutive e la riduzione al minimo dei viaggi internazionali.

"La salute e la sicurezza dei calciatori e di tutti gli altri giocatori dovrebbero venire prima di ogni altra priorità - ha dichiarato il presidente della FIFPRO David Aganzo -. È estremamente importante introdurre alcune delle misure che abbiamo chiesto all'apice del gioco per aiutare a proteggere i giocatori da lesioni mentali o fisiche. Siamo pronti a riprendere i contatti con le parti interessate del calcio per migliorare le condizioni di lavoro dei giocatori".

Il rapporto mostra i tempi di preparazione e recupero insufficienti prima e dopo la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar.

Molti dei risultati del rapporto provengono da FIFPRO Player IQ, un centro di conoscenza incentrato sui giocatori che gestisce la piattaforma di monitoraggio del carico di lavoro dei giocatori e tiene traccia del carico di lavoro di 1.800 calciatori professionisti uomini e donne.