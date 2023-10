Esce allo scoperto la fonte di Fabrizio Corona. Ai microfoni de Il Secolo XIX, Maurizio Petra, zio dell'ex giocatore delle giovanili dell'Inter Antonio Esposito, ha candidamente rivelato di essere tra gli informatori del re del gossip in merito al nuovo scandalo legato al calcioscommesse: "Ho sentito Fabrizio Corona anche poco fa, gli ho raccontato soltanto fatti veri che possono essere verificati. L’ho fatto per aiutare mio nipote, Antonio Esposito, che è a conoscenza di puntate illecite fatte da calciatori. Mi hanno offerto qualsiasi cifra. Ma non l’ho fatto né per notorietà né per soldi. Non mi interessa. Antonio stesso ha messo in questa situazione per farsi aiutare".

Esposito, ricorda il quotidiano ligure, è cresciuto nello Spezia insieme a Nicolò Zaniolo, e lo stesso giocatore dell'Aston Villa lo nominò suo collaboratore ai tempi della Roma. Poi qualcosa tra i due si è rotto ed Esposito è tornato a giocare nei dilettanti del Finale Ligure, nel savonese, dopo aver studiato per diventare agente di calciatori. E proprio il presidente del Finale Ligure si è esposto in merito: "Esposito si dichiara estraneo ai fatti e si difenderà nelle sedi opportune. È molto scosso. Come club attendiamo sviluppi e poi valuteremo il da farsi".