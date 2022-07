La telenovela sembra essere solamente all’inizio, ma l’Inter non si può permettere di perdere anche il difensore granata dopo la decisione di Dybala di accasarsi alla Roma. Per i tifosi nerazzurri sarebbe una grave perdita, specialmente con la possibile partenza di Skriniar.

Al momento il dirigente del Torino Vagnati ha ammesso di parlare con entrambi i club e che una decisione ancora non è stata presa. Si aspetta di ricevere ufficialmente la proposta della Juventus, ma quel che è certo è che l’Inter è in una posizione di svantaggio. Bremer ha un accordo con Marotta, ma la Juve ha proposto al difensore brasiliano un quinquennale da 5 milioni netti a stagione contro i 4 dell'Inter.

Stiamo vivendo un'estate molto calda, non solo per la forte afa che non ci dà tregua, ma anche per il calciomercato, tra i più movimentati delle ultime stagioni. Attualmente le squadre che si stanno muovendo meglio sono Inter e Juventus. La prima ha riportato a Milano Lukaku, dopo un anno (pessimo) al Chelsea. L’acquisto del belga ha fatto esplodere di gioia i tifosi che finalmente potranno rivedere la devastante coppia Lu-La con Lautaro Martinez. La Juventus, invece, ha concluso per il ritorno di Pogba e l’acquisto di Angel Di Maria. I due giocatori sono chiamati a riportare ai vertici i bianconeri, vista la pessima stagione appena trascorsa. Proprio la Vecchia Signora insidia i nerazzurri nell’affare Bremer. Il centrale difensivo brasiliano del Torino è molto ambito dalle due squadre, ma ora qualcosa è cambiato: i siti di scommesse davano per certo la chiusura dell’affare da parte di Marotta con Cairo, ma nelle ultime ora l’offensiva della Juventus ha cambiato totalmente le carte in tavola, con i bianconeri in pole position.

Le alternative a Bremer

Finché non si avrà una risposta certa, l’Inter continuerà a fare pressing per Bremer, ma con un occhio ad altri giocatori. In caso di fumata nera, ecco la virata decisiva per Nikola Milenkovic della Fiorentina, in scadenza la prossima estate. Piacciono anche Akanji del Borussia Dortmund e il coreano Kim Min-Jae, che piace molto al Napoli.

Nelle ultime ore, infine, è spuntato il nome di Demiral, in passato giocatore della Juventus e ora in forza all’Atalanta. Nonostante i 20 milioni spesi, il turco non è incedibile, per questo motivo la Dea non avrebbe problemi a parlare con altri club per il difensore. Nella trattativa potrebbe avvenire uno scambio alla pari, con Andrea Pinamonti valutato esattamente 20 milioni di euro. L’Atalanta gradirebbe la scelta visto che da tempo il club ha messo nel mirino l’attaccante.

L’estate è ancora lunga, ma con l’affare Bremer si creerà un effetto domino che stravolgerà gli equilibri della Serie A.