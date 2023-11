Dopo De Siervo, anche il presidente del Torino Urbano Cairo, presente al 'DLA Piper Sport Forum', ha parlato della pirateria, problema che affligge il calcio: "In Spagna, per esempio, viene contrastata in maniera drastica. Qui siamo ancora al cercare di far applicare la nuova legge. Abbiamo un potenziale di crescita notevolissimo. Possiamo fare molto di più sui diritti esteri, guardando a Inghilterra o Spagna. L'Italia non è in condizioni floride, se guardiamo alle perdite delle squadre di A, ma ha un potenziale di crescita per diritti esteri, questione stadi e ricavi. Poi anche in Inghilterra ci sono società che perdono soldi perché fatalmente i giocatori chiedono più soldi".

Salary cap?

"Lo puoi fare europeo, non certo italiano. La NBA gestisce le cose in maniera intelligente per cui se superi un livello di spese devi dare un contributo. E' fattibile, ma serve la volontà di farlo. E' giusto pensare ai ricavi e alla crescita, ma è importante anche mettere sotto controllo i costi. Quando le attività non vanno bene devi comunque rendere sostenibile l'impresa e poi pensare al resto".