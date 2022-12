Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto ieri in un incontro organizzato dall'Agenzia Italpress. Le sue parole sono riportate oggi dal Corriere della Sera. "L’Italia ai Mondiali manca molto. Passare dalla cavalcata dell’Europeo alla mancata qualificazione ai Mondiali è stata una doccia fredda. Ora pensiamo al prossimo, alle cose che servono per dare una spinta al calcio, puntando sui giovani e sulle academy. E (magari) anche a obblighi maggiori nello schierare giocatori italiani. Le seconde squadre? Ci pensavo già quattro anni fa, allora i miei collaboratori me lo sconsigliarono. Però ci voglio ripensare. È un momento particolare per il calcio italiano. Siamo reduci da anni molti complicati. Ma il fatto che il calcio, che contribuisce per il 70 per cento alle entrate fiscali dell’intero sport italiano, abbia avuto pochissimo dallo Stato è un dispiacere. Non avere un’attenzione al calcio come la si è avuta per il mondo del cinema è negativo. Probabilmente non siamo così bravi a fare lobby. Un po’ di attenzione in più non guasterebbe".